مُعلم أردني ينشر كلمات مؤثرة على آخر ورقة امتحان قدمها طالبه قبل وفاته

الوكيل الإخباري - نعى مُعلم اللغة العربية عدي ابو نبهان طالبه عمار سليمان الغوانمة في الصف الثامن بمدرسة الجيزة الثانوية للبنين بعد أن وافته المنية إثر حادثة غرق في بركة زراعية في عمان .

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ونشر المعلم بحسب رصد "الوكيل الإخباري" آخر ورقة امتحان قدمها الطالب عمار قبل وفاته، معلقاً عليها "دارت الأيامُ و لمْ يبقَ من الحكايةِ إلّا الذّكرى و الصّور غبتَ و لم تتركْ لنا إلّا الحسرةَ و الدّموعَ ،ربي يرحمك ويجعل مثواك الجنة".



ونعى وزير التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة الطالب عمار الغوانمة،من الصف الثامن في مدرسة الجيزة الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة.