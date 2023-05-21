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مُعلم أردني ينشر كلمات مؤثرة على آخر ورقة امتحان قدمها طالبه قبل وفاته

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الأحد، 21-05-2023 10:38 ص

مُعلم أردني ينشر كلمات مؤثرة على آخر ورقة امتحان قدمها طالبه قبل وفاته

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الوكيل الإخباري - نعى مُعلم اللغة العربية عدي ابو نبهان طالبه عمار سليمان الغوانمة في الصف الثامن بمدرسة الجيزة الثانوية للبنين بعد أن وافته المنية إثر حادثة غرق في بركة زراعية في عمان .

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ونشر المعلم بحسب رصد "الوكيل الإخباري" آخر ورقة امتحان قدمها الطالب عمار قبل وفاته، معلقاً عليها "دارت الأيامُ و لمْ يبقَ من الحكايةِ إلّا الذّكرى و الصّور غبتَ و لم تتركْ لنا إلّا الحسرةَ و الدّموعَ ،ربي يرحمك ويجعل مثواك الجنة".


ونعى وزير التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة الطالب عمار الغوانمة،من الصف الثامن في مدرسة الجيزة الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء الجيزة.


 




 

 


 

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