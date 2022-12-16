المصابان بحادثة الحسينية يكشفان تفاصيل استشهاد الدلابيح

الوكيل الإخباري

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- كشف أحد المصابين بين رجال الأمن بحادثة الحسينية، عن تفاصيل استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح.وقال المصاب، في حديثه للتلفزيون الأردني، "ما بين الساعة (11- 10:30) كان هنالك إغلاق للطريق العام في منطقة الحسينية برفقة العقيد الدلابيح".وأضاف، "خلال تعاملنا مع الحدث وإزالة الحواجز عن الطريق العام وفتحه للمواطنين، تفاجئنا بإطلاق عيارات نارية في منطقة زراعية - مظلمة وفيها أشجار - من قبل مجهولين".ولفت إلى أنه رفقة كوادر من المديرية حاولوا إسعاف العقيد الدلابيح بعد اصابته لكنه فارق الحياة.من ناحيته، قال المصاب الآخر في الحادثة، "حاولنا نقوم باسعافه قدر المستطاع وقمنا بطلب الدفاع المدني لكنه فارق الحياة".وأضاف، "الجميع بدأ يتفقد الإصابات بعد الحادثة.. وأحنا ما عملنا شيء الا واجبنا.. وما اتوقع أنه إنسان عاقل يقوم بإيذاء رجل أمن.. احنا نحاول نسطير على الموقف لأجل الناس".