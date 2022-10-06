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مع تثبيت التوقيت.. مصدر يرجح اتخاذ قرار مشترك بشأن دوام الجامعات

الخميس، 06-10-2022 09:58 ص

مع تثبيت التوقيت.. مصدر يرجح اتخاذ قرار مشترك بشأن دوام الجامعات

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مصدر رسمي اليوم الخميس أن رؤساء الجامعات الرسمية الأردنية سيتخذون قرارا مشتركا بشأن تحديد أوقات دوام الطلبة.

وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" إن القرار سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة لما تراه الجامعات مناسبا للطلبة.

ومن المرجح أن يتم تعديل أوقات الدوام في الجامعات الرسمية ليصبح  دوام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين من الساعة 8:30 صباحا وذلك إعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/10/2022 .

وكان قد قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ترك تحديد مواعيد دوام طلبة الجامعات إلى إدارات الجامعات لتُقرر ما تراه مناسباً، وبما يراعي مقتضيات المصلحة العامة، علماً بأن دوام الجامعات يبدأ أساساً بعد الساعة الثامنة صباحاً.

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