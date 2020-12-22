الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 22-12-2020 01:20 ص

مع ظهور سلالة جديدة لكورونا .. جاهزية المملكة تحسم الأمر وتطمئن الاردنيين

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - مع تزايد الحديث عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في عدد من دول العالم بدأ المواطنون يتناقلون الحديث عن مخاوف جديدة لعودة انتشار فيروس كورونا .

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مواطنون قالوا ان هذه المخاوف لا داعي لها ولا يجب المبالغة في خطر السلالة الجديدة من كورونا ويجب التركيز حاليا على الاستمرار في التقيد بتعليمات وزارة الصحة وارتداء الكمامة وعدم التقبيل .

 

وقال اخرون انه لا داعي للقلق خاصة في ظل ازدياد الامكانيات الصحية للمملكة في ظل تجهيز عدد من المستشفيات الميدانية وزيادة عدد اجهزة التنفس الصناعي وغرف العناية المركزة والتعاقد مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص اضافة الى وجود كميات هائلة من المعقمات والكمامات . 

 

من جانب اخر دعت منظمة الصحة العالمية دول العالم لعدم القلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا قائلة انه تطور طبيعي للفيروس وليس له خطورة كبيرة . 


 




 

 


 

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