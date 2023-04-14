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الوكيل الاخباري

مفاوضات لمشروع سكة الحديد الوطنية

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الجمعة، 14-04-2023 11:53 م

مفاوضات لمشروع سكة الحديد الوطنية

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الوكيل الاخباري - تجري الحكومة حاليا مفاوضات بشأن تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية الذي يعد اللبنة الأولى في المخطط الشمولي للربط السككي بين المحافظات، وفق مصدر حكومي مطلع.

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ووفقا ليومية الغد، هذا المشروع سيمر في حال إنجازه بأغلبية محافظات المملكة، فيما أكد المصدر، الذي لم يكشف عن الجهات التي يجري التفاوض معها، أن المشروع الحالي يخدم نقل البضائع فقط من موانئ العقبة إلى منطقة الماضونة جنوب العاصمة عمان.


وبين المصدر حاجة الأردن إلى مشاريع السكك التي تنقل الركاب بين المدن، مشيرا إلى أن حجم طلب وكلفة إنشاء وتشغيل سكك نقل الركاب مرتفعة، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذه المشاريع. وتوقع أنه مع زيادة الطلب في الأعوام المقبلة، خاصة في منطقة الشمال، ستكون الفرص أكثر جاذبية أمام المستثمرين في سكك الحديد.


وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، كشف في شهر حزيران (يونيو) 2021، أن الحكومة بصدد البدء بمشاريع كبرى في مجال السكك الحديدية، وأنها على تواصل مع شركات متخصصة مهتمة بهذه المشاريع.


ويتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للعام الحالي مبادرات عدة، منها دراسة مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية المرحلة الأولى (العقبة-عمان) بكلفة مليار و900 مليون دينار.

 




 

 


 

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