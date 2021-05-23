الأحد 23-05-2021
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الأحد، 23-05-2021 12:06 م

مفتي المملكة : الاعتداء على الأقصى هو اعتداء على كل المسلمين

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الوكيل الاخباري - قال مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة ، إن الأردن قيادة وشعباً كان دائماً واقفاً مع الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده.

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وأضاف المفتي الخصاونة، ضمن حملة “برداً وسلاماً يا فلسطين” التي أطلقتها مجموعة الراية الإعلامية، أن الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك، هو اعتداء على كل المسلمين . 


واشاد المفتي بالحملة التي انطلقت لجمع التبرعات دعما للشعب الفلسطيني عبر المساعدات الطبية والغذائية .


وكما اوضح أن التوجيهات الملكية السامية لنقل المصابين الفلسطينيين إلى المملكة لاستكمال علاجهم تعبر عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني . 

 




 

 


 

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