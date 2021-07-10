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مقتل اردني في عملية سطو مسلح في امريكا

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السبت، 10-07-2021 11:34 م

مقتل اردني في عملية سطو مسلح في امريكا

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الوكيل الاخباري -  اكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في واشنطن حيثيات مقتل أردني في ولاية تكساس الأميركية، حيث تعرض لاطلاق النار في عملية سطو مسلح على المطعم الذي يعمل به فجر اليوم السبت.اضافة اعلان


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز لوكالة الانباء الأردنية (بترا) إن السفارة على تواصل مع ذوي المرحوم لاستكمال إجراءات تجهيز ونقل الجثمان إلى المملكة بالسرعة الممكنة، كما تواصل السفارة الاتصالات مع السلطات المحلية في ولاية تكساس لمتابعة إجراءات التحقيق بالحادثة.

 




 

 


 

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