مقتل لبناني على يد طبيب أسنان أردني في امريكا

الوكيل الاخباري - قُتل مريض من أصول لبنانية بالرصاص في منزل بمدينة ديربورن بولاية ميشيغان على يد “طبيب أسنان” من أصول أردنية ، وفق وسائل اعلام اميركية .



واتهمت عائلة القتيل، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، مطلق النار بأنه كان يمارس “المهنة” بطريقة غير قانونية من قبو منزل.



وأعلنت شرطة ديربورن عن توجيه اتهامات ضد القاتل (52 عاما) يوم الأحد 9 يوليو/ تموز في وفاة أحمد نصر الدين في 6 يوليو/ تموز.



وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على نصر الدين مقتولا بالرصاص حوالي الساعة 12:55 صباحا في منزل بشارع أولمستيد، بالقرب من وسط المدينة.



ووجهت إلى القاتل تهمة القتل من الدرجة الأولى بالإضافة إلى تهمة جناية بسلاح ناري. لكن الشرطة شاركت القليل من التفاصيل حول ما حدث في تلك الليلة.

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