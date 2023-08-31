مكافحة الجرائم الإلكترونية للمواطنين: 9 خطوات لحماية البيانات من الإختراق

الوكيل الإخباري - نشرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، 9 خطوات لحماية الملفات والبيانات الشخصية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، ومنع اختراقها.
وتحت شعار ( احمي معلوماتك ) قالت الادارة للمواطنين إن اتخاذ هذه الخطوات يضمن حماية البيانات من الاختراق.
وتاليا الخطوات:
أولاً: ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين
ثانياً:وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز
ثالثاً: عدم مشاركة المعلومات الشخصية وإخفائها عن الآخرين
رابعاً: تفعيل خاصة المصادقة الثنائية على الحسابات
خامساً: عدم الدخول الى روابط وهمية ومواقع مشبوهة
سادساً: عدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفة
سابعاً: عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف والأجهزة الاخرى.
ثامناً: عدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على الحسابات
تاسعاً: تفعيل تنبيهات الدخول على الهاتف والبريد الالكتروني