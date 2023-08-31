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الخميس، 31-08-2023 11:31 م

مكافحة الجرائم الإلكترونية للمواطنين: 9 خطوات لحماية البيانات من الإختراق

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الوكيل الإخباري - نشرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، 9 خطوات لحماية الملفات والبيانات الشخصية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، ومنع اختراقها. 

وتحت شعار ( احمي معلوماتك ) قالت الادارة للمواطنين إن اتخاذ هذه الخطوات يضمن حماية البيانات من الاختراق.

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وتاليا الخطوات: 
أولاً: ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين 
ثانياً:وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز
ثالثاً: عدم مشاركة المعلومات الشخصية وإخفائها عن الآخرين 
رابعاً: تفعيل خاصة المصادقة الثنائية على الحسابات 
خامساً: عدم الدخول الى روابط وهمية ومواقع مشبوهة 
سادساً: عدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفة 
سابعاً: عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف والأجهزة الاخرى. 
ثامناً: عدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على الحسابات 
تاسعاً: تفعيل تنبيهات الدخول على الهاتف والبريد الالكتروني  



 




 

 


 

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