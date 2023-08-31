مكافحة الجرائم الإلكترونية للمواطنين: 9 خطوات لحماية البيانات من الإختراق

الوكيل الإخباري - نشرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، التابعة لمديرية الأمن العام، 9 خطوات لحماية الملفات والبيانات الشخصية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، ومنع اختراقها.



وتحت شعار ( احمي معلوماتك ) قالت الادارة للمواطنين إن اتخاذ هذه الخطوات يضمن حماية البيانات من الاختراق.

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وتاليا الخطوات:

أولاً: ربط الحسابات ببريد إلكتروني ورقم هاتف فعالين

ثانياً:وضع كلمة سر قوية تتكون من حروف وأرقام ورموز

ثالثاً: عدم مشاركة المعلومات الشخصية وإخفائها عن الآخرين

رابعاً: تفعيل خاصة المصادقة الثنائية على الحسابات

خامساً: عدم الدخول الى روابط وهمية ومواقع مشبوهة

سادساً: عدم التواصل مع أي شخص مجهول أو جهة غير معروفة

سابعاً: عدم تثبيت تطبيقات مجهولة المصدر على الهاتف والأجهزة الاخرى.

ثامناً: عدم مشاركة أو الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو الشخصية على الحسابات

تاسعاً: تفعيل تنبيهات الدخول على الهاتف والبريد الالكتروني





