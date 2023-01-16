الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

مكافحة المخدرات : القبض على تاجر للمخدرات بعد اشتباك معه وإصابته - صورة

الأمير مرعد يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

البشير: قرار عدم وجود الإعلام في اجتماعات اللجان النيابية غير صائب

شباب إربد تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الأغوار الشمالية

شاهد : الارصاد : مناطق تشهد تساقط زخات من الثلج- فيديو

شاهد : حريق كبير في مدرسة خاصة بعمان - فيديو

مجلس محافظة عجلون : 300 ألف دينار لتأهيل شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

تنشيط السياحة تشارك في معرض فاكانتي بيرس في هولندا

ولي العهد: فخورون بثقة الشركات العالمية بالأردن

الإثنين، 16-01-2023 11:41 م

مكافحة المخدرات : القبض على تاجر للمخدرات بعد اشتباك معه وإصابته - صورة

الامن


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريقاً تحقيقياً من ادارة مكافحة المخدرات وإثر متابعتهم لإحدى قضايا تهريب مادة الكريستال والتي ضُبط خلالها شخص من جنسية عربية تمكن من تحديد هوية الشخص المستلم لتلك المواد داخل المملكة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ قوة أمنيّة من الإدارة توجهت لمكان وجود ذلك الشخص في احدى مناطق البادية الشمالية وفور مشاهدته للقوة بادر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك معه وأُلقي القبض عليه وتبين تعرضه للإصابة وجرى إسعافه للمستشفى وضُبط بحوزته السلاح الناري المُستخدم وكمية من مادة الكريستال المخدرة.

اضافة اعلان

 


 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

الأمير مرعد يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

w

شباب إربد تنظم جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي في الأغوار الشمالية

الدفاع المدني 4

شاهد : حريق كبير في مدرسة خاصة بعمان - فيديو

10202217181450344210785

مجلس محافظة عجلون : 300 ألف دينار لتأهيل شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم

12023213593282594602

تنشيط السياحة تشارك في معرض فاكانتي بيرس في هولندا

wwwwwww

ولي العهد: فخورون بثقة الشركات العالمية بالأردن

أخبار متعلقة
8ce2ad36-0262-4cb8-80cb-a3e49f249be5

الأمن : القبض على مطلوبين ومروجي مخدرات في عدة مناطق

IMG_3823

الأمن يُحذّر من حالة عدم الإستقرار الجوي

ققققق

الأمن يعرض فيديو توعوي عن أشخاص خاضوا تجربة ادمان المخدرات

397e15a6-30ae-45cc-b4fa-b5ee1b42a600

ضبط 200 ألف حبة مخدرة أُخفيت بين الصخور في البادية الشمالية

الامن

مكافحة المخدرات تلقي القبض على مجموعة من تجار ومروجي المخدرات

7D5886CE-FC92-4B27-9877-55C48E630C05

الجمارك تحبط تهريب 72.5 كغم من الكبتاغون المخدر