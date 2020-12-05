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السبت، 05-12-2020 10:27 ص

مكتب دائم لمفتشي وزارة العمل بالسوق المركزي

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الوكيل الإخباري - أكد وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين على أهمية تعزيز التشاركية مع أمانة عمان لتنظيم شؤون العمالة الوافدة داخل سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان.

وقال الوزير القطامين خلال زيارته للسوق، بحضور وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح ومدير الأسواق في الأمانة عبدالمجيد العدوان ومدير سوق الخضار المركزي أنس محادين ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد إن وزارة العمل حريصة على ضبط أي تجاوزات ترتكبها العمالة الوافدة في السوق وفتح المجال للعمالة الأردنية للعمل في هذا المجال.

وأعلن القطامين خلال الزيارة أنه سيتم التنسيق مع الأمانة وإدارة السوق بتوفير مكتب دائم لمفتشي العمل في المكتب الرئيسي للسوق لضمان عدم حدوث أي تجاوزات وضبط العمالة الوافدة المخالفة وتنظيم دخول العمالة إلى السوق بشكل يومي، بالإضافة إلى تخفيض أعداد العمالة الوافدة وفقاً للنسب المحددة تدريجياً.

وأضاف أنه سيتم التنسيق أيضا بشأن استعمال العربات الصغيرة المتعلقة بنقل الخضار داخل السوق بحيث يتم الاستفادة منها حصراً بالأردنيين، مشيراً إلى أنه مع عقد اتفاقية ثلاثية بين وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية وأمانة عمان لضبط عمل العمالة الوافدة ومنع عمل الأطفال وضبط حالات التسول داخل السوق.

وأكد القطامين على أهمية القطاع الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية، مضيفاً أن وزارة العمل تحرص دائماً على تيسير أعمال هذا القطاع الهام للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.

 




 

 


 

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