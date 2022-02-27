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الأحد، 27-02-2022 11:15 ص

مكرمة ملكية بفرش 76 مسجداً في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن هناك مكرمة ملكية بفرش 76 مسجداً في الأردن، بأفضل أنواع السجاد، حيث تم البدء في مسجد أبو نصير الكبير على أن يتم فرش المساجد الأخرى الأسبوع الحالي والمقبل على نفقة جلالة الملك.

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وبين الخلايلة في تصريحات لإذاعة "جيش اف ام" اليوم الأحد، أن المساجد تم اختيارها وفق اللجنة بين وزارة الأوقاف والديوان الملكي، حيث تم توزيعها على محافظات المملكة كافة، كما تم وضع خطة لنوع السجاد ومدى حاجة المساجد لهذا السجاد.


وبين أنه سيتم تركيب أفضل أنواع السجاد في العالم من الصوف الخالص المقاوم للحريق في المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة في القريب العاجل على نفقة جلالة الملك الخاصة.

وقال إن المكرمة الملكية بفرش المسجد الأقصى المبارك ليست الأولى، وتأتي في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وأضاف وأشار الخلايلة إلى أن جلالة الملك تكرم على مجموعة من الأئمة والعاملين في المساجد بمكرمة الزواج، وهي مكرمة سنوية مر عليها 19 عاماً، مؤكدا أن كل دفعة تصل إلى 25-30 إمام، وقد استفاد منها 560 إمام ومؤذن منذ عام 2003.

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