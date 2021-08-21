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السبت، 21-08-2021 05:13 م

ملتقى النهضة ينظم حوارية حول الخطاب الموجّه ودور الإعلام والثقافة في اعتداله

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الوكيل الاخباري - نظم ملتقى النهضة العربي الثقافي التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض"، اليوم السبت، جلسة حوارية حول الخطاب الموجّه ودور الإعلام والثقافة في اعتداله.اضافة اعلان


وقال رئيس الملتقى باسل الطراونة، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات شرعت المنظمة بتنفيذها للمساهمة في توسيع مساحة النقاش حول دور الاعلام والثقافة في خدمة المجتمع وحل المعضلات التي تواجهه، إضافة الى تعظيم مبادئ الحوار ونقاط الالتقاء ما بين الافكار خدمة للمجتمعات العربية للوصول للحالة التي نتمناها جميعا لمجتمعاتنا.

 




 

 


 

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