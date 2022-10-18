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الثلاثاء، 18-10-2022 12:39 م

مُلصق حراري جديد على صفائح زيت الزيتون للحد من الغُش (نقيب المعاصر)

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون محمود العمري أنه تم إصدار ملصق حراري جديد لطبعه على تنكات زيت الزيتون بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وذلك بهدف الحد من عمليات الغش.اضافة اعلان


وأضاف العمري اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن الملصق كُتب عليه " زيت زيتون بلدي إنتاج الأردن " باللون الأخضر بالإضافة إلى سنة الإنتاج الحالية "موسم 2022 - 2023 ". 

ونوه أنه تم تزويد كافة معاصر الزيتون بالملصق الحراري بحسب حاجة كل معصرة مؤكداً أن الملصق يصعب تزويره ويسهم في حماية المنتج الوطني وصحة وسلامة المواطنين.

وافتتح موسم الزيتون في المملكة قبل أيام حيث من المتوقع أن يبلغ سعر "صفيحة" زيت الزيتون 85 دينارا، لكن السعر سيكون خاضعا لمبدأ العرض والطلب في السوق.

 




 

 


 

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