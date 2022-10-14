نقابة معاصر الزيتون تكشف عن سعر تنكة زيت الزيتون

الوكيل الاخباري - توقع الناطق باسم نقابة أصحاب معاصر الزيتون محمود العمري، الخميس، أن يبلغ سعر "صفيحة" زيت الزيتون 85 دينارا خلال موسم الزيتون المقبل، لكن السعر سيكون خاضعا لمبدأ العرض والطلب في السوق.

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وتحدث العمري عبر "المملكة"، عن جاهزية معاصر زيت الزيتون خلال موسم الزيتون الذي ينتهي تقريبا في شهر كانون الأول/ديسمبر سنويا، ويعاد التشغيل في تشرين الأول/أكتوبر من كل علام.



واعتبر أن مدة 10 أشهر تعد كافية للتجهيز، مضيفاً أن جميع معاصر الأردن اليوم جاهزة بعد إشراف اللجان المختصة من وزارة الزراعة ولجنة المعايرة في النقابة العامة لأصحاب المعاصر، وبعد عمل مراجعات لجميع خطوط الإنتاج في معاصر الزيتون.



وبشأن تسعيرة أجرة المعاصر، أوضح أن القرار هو تثبيت الأجرة دعما للمزارع والمستهلك.



وقال إن أسعار الزيت مستقرة في الأردن ومتوافرة وتحقق اكتفاء ذاتيا، والتوقعات بأن تكون حول 85 دينارا، مضيفاً أن العرض والطلب هو الذي يحدد سعر الزيت في الأردن أيضا.

