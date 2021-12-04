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السبت، 04-12-2021 01:18 م

ملف النحاس في ضانا يعود من جديد وإعلان نتائج الدراسات خلال أيام

محمية ضانا


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة إن التقرير الفني للجنة المُشكلة لبحث ملف التنقيب عن النحاس في محمية ضانا بات جاهزاً. 

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وأضاف الخشاشنة لـ" الوكيل الإخباري" أن الوزارة سترفع التقرير خلال أيام إلى رئاسة الوزراء، وسيتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي.


وكشف أن هناك توافق عام بين أعضاء اللجنة على نتائج التقرير الفني، موضحاً أن الأمور مبشرة.


وأشارت الدراسات الأولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى وجود كميات من النحاس في محمية ضانا الطبيعية، وعليه جاء قرار مجلس الوزراء الأخير بتكليف وزارة البيئة بتعديل حدود محمية ضانا، لغايات التنقيب واستخراج النحاس منها وتشكيل لجنة فنية لهذه الغاية. 

 




 

 


 

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