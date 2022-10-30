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الأحد، 30-10-2022 07:54 م

ملك البحرين يستقبل الأمير فيصل بن الحسين

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير اليوم الأحد، سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية.

ونقل سموه تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتمنيات جلالته لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من التطور والازدهار.

وحّمل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سمو الأمير فيصل بن الحسين تحياته إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني وخالص تمنياته للأردن الشقيق وشعبه العزيز بدوام الرفعة والتقدم.

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