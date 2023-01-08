مليار دينار ديون على الحكومة لصالح صندوق استثمار اموال الضمان حتى نهاية آب 2022

الوكيل الإخباري - استدانت الحكومة منذ توليها مهامها حتى نهاية شهر آب من العام الماضي ما قيمته مليار دينار من أموال الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان
وبين جدول مؤشرات الدين في النشرة المالية
، أن الحكومة استدانت نصف مليار دينار خلال العام 2021 إضافة لنصف مليار أخرى خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الماضي 2022، وذلك من خلال السندات الحكومية التي تطرحها في الأسواق.
وأشارت الأرقام أنه وصل مجموع الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر آب 2022 ما قيمته 7.504 مليار دينار.
سنوات سابق.