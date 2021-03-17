الأربعاء 17-03-2021
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الأربعاء، 17-03-2021 01:47 م

ممثل قطاع الالبسة: حافظنا على 95% من الأيدي العاملة

قطاع الألبسة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، أن المحافظة على الأيدي العاملة المحلية أولوية لدى منشآت وشركات القطاع، رغم الظروف القاسية التي تعانيها.

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وقال القواسمي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن القطاع حافظ على 95 بالمئة من الأيدي العاملة لديه، رغم الظروف القاسية التي أوجدتها أزمة جائحة كورونا.


وحسب القواسمي يشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة نحو 57 ألف عامل وعاملة من الأردنيين، من خلال أكثر من 11 ألف منشأة تعمل بمختلف محافظات ومناطق المملكة، مشيرا إلى أنه يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية عالمية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل المملكة، وفرت فرص عمل كبيرة للأردنيين.


ولفت القواسمي أن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، يفتح المجال أمام طلبة الجامعات للعمل لديه بما يتوافق مع طبيعة دراستهم، وذلك لمساعدتهم على توفير دخل شهري لتغطية تكاليف دراستهم.


وأوضح القواسمي أن قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة يواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وعبء الضرائب والرسوم الجمركية والمنافسة مع الطرود البريدية وتشدد البنوك في منح القروض، إلى جانب القضايا المتعلقة بقانون المالكين والمستأجرين.


وبلغت مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية خلال العام الماضي 172 مليون دينار مقابل 230 مليون دينار خلال عام 2019.


وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

 

بترا



 




 

 


 

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