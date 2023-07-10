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الإثنين، 10-07-2023 08:24 م

البدء بالتشغيل التجاري لمشروع الربط الكهربائي الأردني-السعودي في نهاية 2025

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الوكيل الاخباري - توقع مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، الاثنين، الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع الربط الكهربائي الأردني – السعودي والبدء بالتشغيل التجاري في نهاية عام 2025.

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وقال الرواشدة "جرى الانتهاء مـن إعـداد كافة الـدراسـات الفنية والاقتصادية الخاصة بمشروع (الربط الكهـربائي الأردني – السعودي) والتوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين لإعـداد اتفاقيات المشروع الثالث (الربط والتشغيل والتجارية)، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع والبدء بالتشغيل التجاري نهاية عام 2025".


وبحسب الرواشدة، "جرى تدشين المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الأردني- العراقي من خلال (محطة تحويل الريشة) 400/132/33 ك.ف، وباشرت الشركة اتخاذ الإجـراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع من خلال طرح العطاءات اللازمة لإنشاء محطة تحويل الريشة الجديدة، وإنشاء خط الربط الكهربائي بين المحطة ومحطة تحويل القائم في العراق".


وبحسب تقرير سنوي لشركة الكهرباء الوطنية للعام الماضي، واصلت الشركة، جهودها الحثيثة لاستكمال العمل على مشروع رفع قدرات تبادل الطاقة الكهربائية بين الأردن ومصر، فجرى تجديد عقد تبادل الطاقة بين الجانبين لعام 2023.


 




 

 


 

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