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الأحد، 06-08-2023 08:18 ص

اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية تبدأ اليوم في عمّان

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الوكيل الاخباري - من المقرر أن تعقد اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمّان، الأحد، اجتماعاتها برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط.

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وبدأت في عمّان السبت، اجتماعات اللجنة الفنية للجنة المنبثقة عن تحضيرية الدورة (31) للجنة العليا المشتركة التي ستعقد في عمّان الإثنين برئاسة رئيسي وزراء الأردن ومصر.


وترأس الاجتماعات الفنية عن الجانب الأردني الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وعن الجانب المصري مستشار وزير التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي بوزارة التعاون الدولي طارق الشعراوي بحضور ممثلين عن الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة من الجانبين.


وعقدت اللجنة جلسات قطاعية مكثفة على مدار اليوم بحثت خلالها بشكل تفصيلي ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، وآليات زيادة التعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي، وكذلك الإطار الثلاثي الذي يضم العراق، وكذلك الشراكة الرباعية التي تضم بالإضافة إلى الأردن ومصر كلا من الإمارات والبحرين.


وقالت الزعبي، إنّ اجتماعات اللجنة تكتسب أهمية كبيرة لأنها الأكثر انعقادا ومتابعة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه والتوصل إليه من اتفاقيات ووثائق تؤطر التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن اللجنة الفنية بحثت ملفات التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.


 




 

 


 

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