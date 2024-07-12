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الجمعة، 12-07-2024 11:21 م

منتدى الاتصال الحكومي يكرم موقع "زاد الأردن "كأول موقع اخباري انطلق بالاردن

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الوكيل الاخباري - كرّم منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي موقع "زاد الأردن"، كأول موقع إخباري انطلق في الأردن منذ نحو 20 عاما.

وسلّم وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند مبيضين مندوباً عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ناشر ورئيس تحرير الموقع الدكتور أحمد الوكيل، درعا تكريميا بهذه المناسبة، تقديرا لدور الموقع في صناعة المشهد الأردني، ودعم الأدوار التي قام بها جلالة الملك خلال الأعوام الـ25 الماضية

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فقد انطلقت وكالة زاد الاردن الاخبارية كأول وكالة اخبارية خاصة بتاريخ 15/3/2004م لتكون وكالة اخبارية اردنية معنية بالشأن الاردني بكافة اطيافة السياسية والاقتصادية والاعلامية والتعليمية والفنية .


وقد كان لموقع زاد الاردن الاخباري الدور الريادي لابراز اهم القضايا الوطنية على الصعيد المحلي والعربي والدولي وقد تتلمذ من خلالة اسماء عديدة بعالم الصحافة واصحاب المواقع الاخبارية .

 

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