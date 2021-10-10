منتدى الرصيفة يحيي أمسية وطنية في معان



الوكيل الاخباري - احيا منتدى الرصيفة للثقافة والفنون اليوم السبت في مدينة معان امسية فنية بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الدولة برعاية مدير ثقافة معان يوسف الشمري.



وقال رئيس المنتدى محمود الصالح إن الاحتفال بمئوية تأسيس الدولة تذكرنا بالإنجازات التي تحققت على مختلف المستويات والتي سطر فيها الأردن قصة نجاح ونضال جسده آل هاشم ومعهم الأردنيون الاوفياء لبناء النموذج الوطني الأكثر استقرارا في المنطقة.

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