منتدى العارضة الثقافي ينظم يوما تراثيا بالعقبة

الوكيل الاخباري - نظم منتدى العارضة الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة العقبة واتحاد الجمعيات الخيرية يوما تراثيا بمنتزه الاميرة سلمى اشتمل على معرض للمشغولات اليدوية ومنتجات غذائية ومطرزات .



وقال مدير ثقافة العقبة طارق البدور ان المعارض التراثية التي تقيمها المنتديات الثقافية خارج محافظاتها تعد وسيلة سريعة لنقل ثقافتها خارج حدود المحافظة، مؤكدا أن وزارة الثقافة داعم اساسي وشريك استراتيجي لهذه المنتديات حيث تسهل اقامة معارضها ونشاطاتها التي تتوائم مع ثقافاتنا الاردنية.

اضافة اعلان