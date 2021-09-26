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الأحد، 26-09-2021 12:09 ص

أمسية شعرية في المركز الثقافي

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الوكيل الاخباري - تواصلت اليوم السبت في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، امسيات برنامج الشعر والندوات الفكرية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون الدورة 35، بمشاركة شعراء عرب واردنيين حلقوا خلالها في سماء اللغة ليقرأوا الشوق والحياة والذات والطفولة عبر قصائدهم.

وافتتحت الامسية التي ادارها الشعر محمد العامري، الشاعرة الإمارتية شيخة المطيري التي قرأت مجموعة من قصائدها منها: "الطفولة في الوطن العربي"، و "الاطفال الذين رحلوا"، و "المرايا".

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