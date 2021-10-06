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الأربعاء، 06-10-2021 04:40 م

الأردنية والملحقية اليمنية تبحثان قضايا الطلبة اليمنيين بالجامعة

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، اليوم الاربعاء، مع الملحق الثقافي في السفارة اليمنية الدكتورة قبلة محمد سعيد؛ عددا من القضايا المتعلقة بالطلبة الدارسين في الجامعة، وإمكانية تقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأكد عبيدات، خلال اللقاء، حرص الجامعة على خدمة الطلبة الوافدين كافة، ومتابعة الخريجين منهم، مُثنيا على أهمية بناء جسور أخرى للتعاون في مجالات عديدة تخدم الطلبة الأردنيين واليمنيين، وعقد برامج أكاديمية وثقافية وأنشطة وفعاليات مشتركة تسهم في تحقيق التشارك الثقافي بين البلدين.

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