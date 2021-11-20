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السبت، 20-11-2021 02:25 م

منتدى عمان الأمني يدعو لمواجهة تحديات الأمن السيبراني

لصد الهجمات الإلكترونية.. هل ينشئ الخليج مركزاً موحداً للأمن السيبراني؟ (1)


الوكيل الإخباري- اكد المشاركون في منتدى عمان الأمني الثالث عشر أهمية تنسيق الجهود بين الدول العربية للتعاون في مجال الطاقة النووية، وبما يضمن توحيد الجهود والأبحاث والدراسات وتوجيه المال؛ للقيام بدراسات مشتركة تنتج مشاريع مجدية على صعيد الطاقة النووية.

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وقال هؤلاء خلال جلسات المنتدى الذي اختتمت اعماله اليوم السبت، وخصصت لبحث الطاقة النووية، إن التقاء الدول العربية بشكل موحد، وتوجيه القدرات للاستثمار في الطاقة النووية لا يعني السعي إلى امتلاك السلاح النووي، معتبرين أن قوة الدول العربية وتماسكها تتطلب العمل بشكل مشترك على هذا الصعيد.


كما اكدوا على أهمية توحيد الجهود المبذولة بين الدول العربية على صعيد الأمن السيبراني وبما يضمن توفير الأمن والحماية لقواعد البيانات بما في ذلك أمن المفاعلات النووية، داعين إلى توحيد الجهود العربية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني وتوفير الحماية اللازمة للبيانات والمعلومات الحساسة الخاصة؛ عبر وضع استراتيجيات وطنية لمواجهة تلك التحديات.


وذهب الخبراء خلال مشاركتهم في فعاليات المنتدى إلى أن المعطيات التقنية المتطورة وتسارع وتيرتها وكثافة الربط الشبكي تزيد مخاطر الهجمات الإلكترونية وما يصاحبها من ضياع للخصوصية، مشيرين إلى أهمية وجود سياسات واضحة لصد الهجمات الإلكترونية المتزايدة، خاصة أن أمن المعلومات يؤثر في القطاعات العامة والخاصة وكافة المؤسسات العاملة في أي دولة.

 

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