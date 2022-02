منح دراسية للأردنيين لمرحلة البكالوريوس من باكستان

الوكيل الاخباري - أعلنت (University of Lahore) / الباكستان عن تقديم عشر منح دراسية سنوية في برنامج البكالوريوس مغطاة الرسوم الدراسية مع شمول الطالبات بالسكن الجامعي في التخصصات التالية بمعدل منحة في كل تخصص من التخصصات التالية: اضافة اعلان





Doctor of Physical Therapy Pharm - D

Bachelors of Dietetics and Nutritional Sciences School of Creative Arts/ BS Film and Technology



Bachelors of Medical Imaging Sciences Bachelors in Business Administration / BBA

BS Software Engineering BS Electrical Engineering



BS Integrated Social Sciences Bachelors of Science in Computer Sciences



على أن يتم قبول الطالب بعد اجتيازه امتحان القبول أو المقابلة أو كليهما.



وللحصول على مزيد من المعلومات بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدخول الى الموقع الالكتروني التالي للجامعة: https://uol.edu.pk

ولتقديم الطلب الدخول الى الرابط التالي: https://admissions.uol.edu.pk



وقالت وزارة التعليم العالي الأردنية إنه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.