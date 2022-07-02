مندوبا عن الملك .. العيسوي يقدم العزاء لذوي الشهيد الخرابشة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى ذوي الشهيد الرقيب عدي محمد الخرابشة، احد كوادر الدفاع المدني، الذي انتقل إلى رحمته تعالى، الأربعاء الماضي، اثناء عملية إنقاذ شخصين داخل حفرة في منزل بالعاصمة عمان.



ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

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