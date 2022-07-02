الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

مقتل شابين في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الفلسطينيون سيسلمون رصاصة قتلت شيرين أبو عاقلة للأميركيين

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

5 اصابات بحادث تصادم بحري في العقبة

مراكز فحص كورونا طيلة أيّام الأسبوع - أسماء

18 مصابا جراء حادثة العقبة لا يزالون يتلقون العلاج

السبت، 02-07-2022 06:00 م

مندوبا عن الملك .. العيسوي يقدم العزاء لذوي الشهيد الخرابشة

s


الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى ذوي الشهيد الرقيب عدي محمد الخرابشة، احد كوادر الدفاع المدني، الذي انتقل إلى رحمته تعالى، الأربعاء الماضي، اثناء عملية إنقاذ شخصين داخل حفرة في منزل بالعاصمة عمان.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك  لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222791123180238353

حوارية تناقش طرق التعامل مع مدمني المخدرات وأساليب التوعية

الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق قرب المدينة الرياضية

1656787854165

النجار تلتقي الروائية المصرية بسيوني

620222920038343993276

وزير الاوقاف : اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

image (3)

المجلس القضائي : الإفراج عن 120 موقوفا عن ديون مدنية

6202215172919363774226

جولة للصحفيين على المشاريع التنموية والخدمية بالكرك

أخبار متعلقة
f

الملك يعزي الفنان عمر العبداللات

w

جلسة نقاشية حول العلاقات الأردنية العراقية

وزارة الزراعة

انطلاق أعمال الدورة 115 للمجلس الدولي للزيتون

2

الملك يلتقي عدداً من المتقاعدين العسكريين

f

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الطاهات والعرمان وأيوب

ffff

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى اللوزي والعبداللات