مندوبا عن الملك ... وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيسة مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اليوم الخميس، مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الحادي والعشرين، الذي تنظمه وزارة الزراعة سنويا.

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ونقل الحنيفات في كلمة له خلال افتتاح المهرجان، تحيات وتقدير جلالته للقائمين على المهرجان.



وأكد أن القطاع الزراعي يشهد تطورا مستمرا في أساليب الإنتاج، ويعد الأردن من بين أكبر 10 دول منتجة للزيتون في العالم، حيث تقدر مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون في المملكة حوالي مليون دونم وتضم أكثر من 20 صنفا.



واضاف "أصبحت معاصرنا تواكب أحدث أساليب التكنولوجيا في العالم، الأمر الذي يؤدي إلى رفع جودة الزيت المنتج والقادر على المنافسة والتفوق عالميا، ويتوفر حاليا في الأردن 138 معصرة تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 451 طنا/الساعة.



وأكد الحنيفات أهمية مساعدة قطاع الزيتون على تسويق منتجاته، موضحة أن العام الحالي شهد زيادة المساحة المقام عليها مهرجان الزيتون الوطني لتصبح 11 ألف متر مربع وزيادة مدة المهرجان إلى 10 أيام بدلا من 4 أيام، لتوفير نوافذ تسويقية مجانية لمنتجات الزيتون.



وأشار إلى أن عدد المشاركين في المهرجان بلغ نحو 500 سيدة من البوادي والأرياف والمخيمات و18 مطبخا انتاجيا، وكذلك اصحاب المعاصر والجمعيات التي تقوم بصناعة المأكولات الشعبية والمنتجات الريفية والحرف اليدوية.



وأكد سعي الوزارة أن يكون هذا المهرجان دوليا خلال السنوات القادمة، والعمل على إقامة معرض دائم للمنتجات الريفية لتوفير نوافذ تسويقية دائمة لقطاع الزيتون ومنتجاته.