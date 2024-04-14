مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة البزايعة

الوكيل الإخباري

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- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة البزايعة بوفاة المرحوم ابراهيم أبو رخية البزايعة، والمرحوم عليان البزايعة.ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الأحد، بيتي عزاء الفقيدين في محافظة معان، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة