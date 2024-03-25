الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 25-03-2024 08:25 م

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الشخانبة

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الشخانبة بوفاة المرحومة فايزة كساب الشخانبة، شقيقة الوزير الأسبق والعين السابق المرحوم شراري كساب الشخانبة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته اليوم الاثنين بيت عزاء الفقيدة في محافظة مأدبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي.

 




 

 


 

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