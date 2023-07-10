مندوبا عن ولي العهد.. وزير الشباب يطلق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023

الوكيل الاخباري - مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أطلق وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الاثنين، معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، التي تنظمها وزارة الشباب.

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وقال النابلسي، خلال فعالية الإطلاق، إن المعسكرات التي تحمل اسم الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، تعد محطة تاريخية في وجدان كل أردني وأردنية، إذ ساهمت عبر 55 عاما منذ انطلاقتها على تعزيز قيم الانتماء والولاء ودأبت على أن تكون معولا من معاول البناء والعطاء والاستثمار بالشباب، وتخريج جيل واعٍ ومنتم وقادر على مجابهة التحديات، ومتمكن من أدوات العصر".



وحضر الفعالية محافظ البلقاء ، الدكتور فراس أبو قاعود وأمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور، ومدير شرطة البلقاء العميد الدكتور جمعة الحمايدة وبمشاركة عدد من الشباب المشاركين في المعسكرات.



وتهدف المعسكرات التي تنفذ هذا العام وجاهيا، بمشاركة أكثر من 16الف شاب وشابة، موزعين على 600 معسكر في جميع محافظات المملكة، إلى تعزيز منظومة القيم العليا لدى الشباب بغرس قيم الانتماء والولاء وتحفيز العطاء والإنجاز وخدمة المجتمعات المحلية، إلى جانب توعية الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحصين الشباب من مخاطر العنف والغلو والتطرف والإرهاب والمخدرات، وتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم واطلاق العنان لإبداعاتهم وابتكاراتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالنفع والفائدة.



وتتضمن المعسكرات إقامة 39 معسكرا مركزيا تشمل معسكرات المغامرة والتحدي، والكشافة والمرشدات والذكاء الاصطناعي والروبوت وصناعة الألعاب الإلكترونية وأنماط الحياة الصحية، ومعسكرات التدريب المهني والتعليم التقني.



كما تتضمن المعسكرات إقامة 561 معسكرا نهاريا يتمثل في معسكرات المراكز الشبابية، والتمكين السياسي في الأندية والهيئات الشبابية وسواعد الإنقاذ والشباب والأمن والسلم والمسارات السياحية والحماية وحقوق الإنسان والثقافة الوطنية والمشاركة وأهداف التنمية المستدامة في الأركان الشبابية وحاضنات الأعمال.



وتقام في الأركان الشبابية وحاضنات الأعمال، معسكرات الحماية وحقوق الإنسان والثقافة الوطنية والمشاركة السياسية، إضافة إلى معسكر أهداف التنمية المستدامة وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد.



وتنفذ المعسكرات التي تستمر حتى 15 من آب المقبل، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.