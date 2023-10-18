مندوب الأردن في الأمم المتحدة يطالب بتقديم المسؤولين عن مجزرة “المعمداني” للعدالة

الوكيل الاخباري – طالب المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، بتقديم المسؤولين عن الاعتداء على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة إلى العدالة.



وقال الحمود، في حديث للصحافيين أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، “إن المسؤولين العسكريين والسياسيين في إسرائيل يتمتعون بالحصانة وهذا يجب أن يتغير حالا”.



وشدد الحمود، ومعه عدد من السفراء العرب بالأمم المتحدة، على ضرورة قيام مجلس الأمن الدولي بالدعوة لوقف العدوان على غزة دون شرط وإدخال المساعدات ومنع تهجير الفلسطينيين من وطنهم وهي نية مبيتة لقوات الاحتلال.

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