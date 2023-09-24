الأحد 24-09-2023
الوكيل الاخباري

برامج تمويلية بمبالغ من 5000 إلى 75000 دينار لأبناء معان

1.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأميركية في الأردن

تعميم من البنك المركزي إلى جميع البنوك

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

تعرّف على أسعد وجهات السفر في العالم لعام 2023 - أسماء

الامن العام للمواطنين : 10 نصائح تنقذك من هذا الفخ ! - صورة

الامن العام : إصابة سيدة و3 أطفال بحريق منزل

بيان صارم صادر عن وزارة الخارجية

تنويه حكومي هام لأصحاب العمل بالاردن

الأحد، 24-09-2023 02:13 م

تنويه حكومي هام لأصحاب العمل بالاردن

وزارة-العمل-2-1-2-3-2-1-1-1


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت وزارة العمل في تنويه اليوم الاحد ان قانون العمل الأردني يكفل في المادة (13) منه "على صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ ووفق الشروط الواردة فيه وأن يرسل الى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم. 

وقد حدد قانون الأشخاص ذوي الإعاقة هذه النسبة في المادة 25/هـ "مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملاً وموظفاً تخصص نسبة تصل إلى (4%) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
new_212221_5360_soc

برامج تمويلية بمبالغ من 5000 إلى 75000 دينار لأبناء معان

image (86)

1.1 مليار دولار حجم الاستثمارات الأميركية في الأردن

5202223162023325216180

تعميم من البنك المركزي إلى جميع البنوك

3c7485f2-5950-4d14-ad5c-c2d91af59891

أبو علي يسلم جائزة فواتيري النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار للفائز الأول

8202316154549912409885

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الأمن العام

الامن العام للمواطنين : 10 نصائح تنقذك من هذا الفخ ! - صورة

أخبار متعلقة
www

الامن يضبط مركبة على خط الجامعة الأردنية ..هذا ما عثر عليه !

920232221921955282449

الامن : غرامة 30 دينارا لمرتكب هذه المخالفة

العمل

اعلان صادر عن وزارة العمل

22

مرصد الزلازل الأردني: تسجيل زلزال في منطقة وادي عربة

4202317123856473022950 (1)

العمل: عطلة ذكرى المولد النبوي يوم الأربعاء تشمل القطاع الخاص

1

شاهد : فريق الانقاذ الدولي الأردني : لا وقت للراحة - صور