الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

الأربعاء، 17-08-2022 03:46 م

من هو عامل الوطن الذي كرمه نائب رئيس الوزراء لأمانته؟

6deed31e-afe5-4b61-9bc7-fad31452cb9f


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

لم تمنعه الحاجة من تأدية واجب الأمانة بعد عثوره على مبلغ مالي كبير ومصاغ ذهبي في محافظة المفرق.

تكريم عامل الوطن عبدالله إبراهيم الهويبي بعد ان اعاد حقيبة تحتوي على اموال ومصاغ ذهبي وجدها في المفرق

الهويبي قال لـ "الوكيل الإخباري" إنه عثر على حقيبة سوداء بالقرب من سوق الخضار "الحسبة" في محافظة المفرق مرمية على جانب الطريق.

واجبه الأخلاقي دفعه لطلب سيارة "تكسي" لإيصال الحقيبة باسرع وقت إلى المركز الأمني لايجاد صاحب الحقيبة.

الهويبي متزوج عمره 33 عاما ولم يرزقه الله اطفالاً 

نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، اثنى على ما قام به الهويبي، شاكرا إياه على أمانته وإعادته الحقيبة وموجوداتها إلى أصحابها.

اضافة اعلان

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
6

عامل وطن يعيد حقيبة فيها مبلغ مالي ومصاغ ذهبي إلى أصحابها في المفرق

5202219194848778263769

كريشان: لن يتم شراء آليات مستعملة للبلديات

طريقة_عمل_الشاورما_في_المطاعم

توقع ظهور نتائج عينات التسمم الغذائي في المفرق اليوم

520222113427189901102

إصابة 12 شخصا بالتسمم الغذائي اثر تناولهم شاورما بالمفرق

pic_190784

السير تكشف سبب أزمة دوار صويلح

WhatsApp-Image-2022-08-11-at-3.52.48-PM

الحنيطي: توفير جميع الإمكانات ومتطلبات البيئة التعليمية الملائمة للطلبة