من هو عامل الوطن الذي كرمه نائب رئيس الوزراء لأمانته؟

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

لم تمنعه الحاجة من تأدية واجب الأمانة بعد عثوره على مبلغ مالي كبير ومصاغ ذهبي في محافظة المفرق.



تكريم عامل الوطن عبدالله إبراهيم الهويبي بعد ان اعاد حقيبة تحتوي على اموال ومصاغ ذهبي وجدها في المفرق



الهويبي قال لـ "الوكيل الإخباري" إنه عثر على حقيبة سوداء بالقرب من سوق الخضار "الحسبة" في محافظة المفرق مرمية على جانب الطريق.



واجبه الأخلاقي دفعه لطلب سيارة "تكسي" لإيصال الحقيبة باسرع وقت إلى المركز الأمني لايجاد صاحب الحقيبة.



الهويبي متزوج عمره 33 عاما ولم يرزقه الله اطفالاً



نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، اثنى على ما قام به الهويبي، شاكرا إياه على أمانته وإعادته الحقيبة وموجوداتها إلى أصحابها.

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