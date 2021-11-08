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الإثنين، 08-11-2021 03:04 م

مهيدات: الدواء الأردني يصدر إلى 73 دولة

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الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات أن المنتجات الغذائية والدوائية الأردنية تحظى بثقة متميزة في الأسواق الخارجية وأثبتت تنافسيتها لتحقيقها للمعايير والمتطلبات العالمية الخاصة بالصلاحية والجودة، مشيرًا إلى أن الدواء الأردني يصدر إلى 73 دولة حول العالم، فيما يصدر الغذاء إلى 100 دولة.

وأضاف مهيدات، خلال زيارته والفريق المرافق للشركة المتحدة لصناعة الأدوية ، أن التشريعات الناظمة للغذاء والدواء في الأردن تعتبر نوعية وريادية وتشكل تجربة يحتذى بها في عدة دول حول العالم.


ويذكر أن الزيارة، والتي شملت جولة ميدانية في دائرة البحث والتطوير وخطوط الإنتاج، تأتي ضمن إطار الزيارات الدورية المستمرة التي تنفذها المؤسسة للمصانع الغذائية والدوائية ضمن خطة عملها الاستراتيجية لمتابعة عملية التصنيع واستطلاع احتياجاتها وأوجه الدعم الممكنة على أرض الواقع وبما يخدم المصلحة الوطنية.

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