وزير الخارجية يشارك في اجتماع دولي لحل الدولتين في مدريد

الوكيل الإخباري- عقد رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مباحثات موسّعة.

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ويشارك الصفدي، اليوم الأحد، في اجتماع تستضيفه مدريد بعنوان "مدريد+ من أجل تنفيذ حل الدولتين" في سياق جهود التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل.