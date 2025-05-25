زين تهنئ بالاستقلال وتدعو الأردنيين لاحتفالها الضخم اليوم في حدائق الملك عبدالله الثاني

وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، وفي هذا اليوم البهيّ من أيام الوطن؛ جددت الشركة دعوتها لجميع الأردنيين وعائلاتهم للمشاركة في الاحتفال الوطني الضخم الذي تُقيمه بهذه المناسبة، عصر اليوم الأحد، في حدائق الملك عبدالله الثاني بمنطقة المقابلين في العاصمة عمان، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.
وسيشتمل احتفال زين على العديد من الفقرات الوطنية والفنية والعروض الجوية، بالإضافة إلى الجوائز القيمة للحضور التي ستشتمل على أجهزة خلوية سيتم توزيعها بهذه المناسبة.
وجددت شركة زين فخرها واعتزازها بالأردن الغالي، وبقيادته الهاشمية الحكيمة، لتتواصل مسيرة البناء والرِّفعة، لوطنٍ كان وسيبقى الأعزّ والأجمل والأقوى، بهمّة جنوده المخلصين حَمَلة الشِّعار ورافعي راية الاستقلال، داعية الله العلي القدير أن يحفظ هذا الحمى عزيزاً شامخاً، وأن يبقيه سنداً وعوناً للأمّة.
-
أخبار متعلقة
-
مصفاة البترول الأردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال
-
شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال التاسع والسبعين
-
"آغاتي" يفتتح فرعه السادس في دابوق - صور
-
لقاء تعريفي بأعمال النقابة العامة لأصحاب شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق في الأردن.
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يحتفل بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة بأجواء وطنية مميّزة
-
الملكية الاردنية: سافر إلى مسقط لحضور مباراة النشامى وارجع بنفس اليوم
-
افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة معان3
-
شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تنظّم فعالية "رالي الموظفين" بمشاركة 1800 موظفاً