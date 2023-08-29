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الثلاثاء، 29-08-2023 01:14 م

مهيدات: كافة أجهزة تنظيم ضربات القلب وملحقاتها المتداولة في المملكة أصبحت مسعرة

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الوكيل الإخباري- استكملت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عملية تسعير كافة أجهزة تنظيم ضربات القلب وملحقاتها المتداولة في المملكة والبالغ عددها 42 جهازا، مما يجعل الأردن سباقا في هذا المجال على مستوى المنطقة.

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وأوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أنه ستتم المباشرة بتطبيق الأسعار الصادرة عن المؤسسة اعتبار من تاريخه وستتابع المؤسسة الالتزام  بها والعمل على مراجعتها دوريا، لافتا إلى أن كافة أجهزة تنظيم ضربات القلب وملحقاتها التي ستقدم تباعا للتسجيل  لدى المؤسسة ستخضع للتسعير وفق ذات الآلية المعتمدة والواضحة والتي تتضمن تحديد بدل الكلف المترتبة على استيراد هذه المستلزمات وتحديد هامش بدل أرباح مع سقوف سعرية وتضمن عدم المغالاة في الأسعار.

 

وأكد مهيدات أن عملية التسعير جاءت بناء على استحداث المؤسسة لأسس تسعير منظمات كهرباء القلب والملحقات الخاصة بها والتي نُشرت أخيرا في الجريدة الرسمية لضمان توافر المستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى والحد من التفاوت في الأسعار المقدمة من قبل الشركات الموردة لهذه المستلزمات،.


وأضاف، أن تسعير المستلزمات الطبية يدعم بشكل فاعل تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة، ويجعل أسعار أجهزة تنظيم ضربات القلب تشجيعية ومناسبة مقارنة بالدول المحيطة من حيث الجودة والكلفة، ما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصحي.

 




 

 


 

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