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الأربعاء، 23-08-2023 02:40 م

مهيدات يرعى تخريج دورة أعوان مكافحة المخدرات لعدد من منتسبات مؤسسة الغذاء والدواء

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الوكيل الإخباري- رعى مدير عام  المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات تخريج دورة أعوان مكافحة المخدرات التي عقدت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء  بالتعاون مع مديرية الأمن العام -إدارة مكافحة المخدرات.

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وهدفت الدورة التي جاءت ضمن برنامج الخطة التوعوية من مخاطر آفة المخدرات والتصدي لها الذي أطلقته مديرية الأمن العام -إدارة مكافحة المخدرات إلى توعية المشاركات بمخاطر الإدمان على المخدرات وأعراضه، وأضرارها، وطرق انتشارها،  ودوافع تعاطيها، وأهمية التصدي لهذه الآفة في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وحمايته من كافة المخاطر التي تهدد أفراده وحماية المجتمع.


وركزت الدورة على الدور المحوري للعنصر النسائي في التوعية الأسرية والمجتمعية من خطر آفة المخدرات كونها عنصر أساسيًا التنشئة الأسرية والمجتمعية، ولما لها من دور فعّال في نشر الوعي الفكري والثقافي في الأسرة والمجتمع.


وثمن مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات الجهود المبذولة من قبل مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات كجهاز أمني حيوي يبذل جهودا جبارة للحفاظ على أمن الوطن ومواجهة مروجي ومهربي المخدرات باحترافية ونشر التوعية كإجراء وقائي استباقي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وعقد مثل هذه الدورات التوعوية المهمة من خلال نخبة من ضباطها المختصين.


وعلى هامش فعاليات الدورة التي نظمتها لجنة المسؤولية المجتمعية في المؤسسة وبمشاركة نحو ١٠٠ موظفة من مختلف مديريات وفروع المؤسسة،اطلعت المشاركات على معرض متنقل لإدارة مكافحة المخدرات لتوضيح أشكال المخدرات والحبوب المخدرة وطرق الوقاية منها، وفي نهاية الدورة سلم مهيدات الشهادات على المشاركات.

 

 

 




 

 


 

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