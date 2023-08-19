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السبت، 19-08-2023 11:13 ص

تزامناً مع العودة للمدارس .. 6 نصائح لأولياء الأمور لاعداد حقيبة الافطار المدرسية

الغذاء-الصحي-للاطفال-المدارس


الوكيل الإخباري- وجهت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دليلها التوعوي المنشور عبر موقعها الرسمي مجموعة نصائح لأولياء الامور لاعداد حقيبة الافطار المدرسية تزامناً مع عودة الطلبة للمدارس غدا الأحد .اضافة اعلان


ونصحت المؤسسة بضرورة غسل الايدي لمدة 20 ثانية على الاقل قبل اعداد حقيبة الافطار ، بالاضافة لضرورة تنويع محتويات الحقيبة مما يسهم بزيادة القيمة الغذائية " فطيرة ، فاكهة ، ماء ، عصير" وحفظ الطعام بالثلاجة قبل وضعه بالحقيبة .

ونوهت الى وضع كمية الطعام باعتدال كي لايزيد ويتعفن ، بالاضافة لضرورة المحافظة على حقيبة الغذاء مغلقة وابعادها عن اشعة الشمس ، ووضع اكياس من الثلج للحفاظ على البرودة . 

واشارت اخيراً الى ضرورة  تنويه الطلاب لتناول الوجبة في الفسحة الاولى من المدرسة  .

 




 

 


 

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