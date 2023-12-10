البلقاء التطبيقية الأولى عربياً في تصنيف الجامعات الخضراء للعام الحالي

الوكيل الإخباري - تصدرت جامعة البلقاء التطبيقية، الجامعات العربية في تصنيف الجامعات الخضراء (UIGreenMetric_2023)، حيث حافظت على الترتيب الأول محلياً، وحققت الترتيب الأول عربياً والترتيب 52 عالمياً.

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وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني في بيان اليوم الأحد، أسرة الجامعة من طلبة وعاملين بهذا الإنجاز الذي تلا إنجازها في تصنيف الـ (كيو أس) للاستدامة، مبينا أن هذه الإنجازات هي ثمرة الجهود في إدارة الموارد الطبيعية والممارسات التي من شأنها تقليل الأثر البيئي، والبرامج التعليمية والتوعية للطلبة وللمجتمع المحلي والبحوث العلمية في أهداف التنمية المستدامة، متمنيا العمل على تكثيف الجهود في مجال تعزيز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة.



وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، إن عدد الجامعات المشاركة في التصنيف لهذا العام بلغ 1180 جامعة، مقارنة بـ 1050 جامعة للعام الماضي، منها 10 جامعات أردنية، و150 جامعة عربية من 12 دولة وهي، فلسطين، والسعودية، ومصر، ولبنان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وسوريا، والمغرب، وعمان والكويت، والبحرين، بالإضافة إلى الأردن.



ويحتوي التصنيف على 6 معايير رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والنفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي.



يذكر أن تصنيف الجامعات الخضراء، يهدف إلى تحفيز الجامعات على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إقرار السياسات وتطبيق البرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بالمحاور الرئيسية الثلاثة للتنمية المستدامة وهي، المحور الاجتماعي، البيئي، الاقتصادي، وضمان استدامة الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه العالم ومكافحة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في ازدهار المجتمعات.