الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس : استهدفنا 3 آليات صهيونية بقذائف "التاندوم" والـ (RPG)

الكشف عن موعد الامتحان النظري والعملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية

الصحة العالمية: 449 مركزا صحيا في غزة والضفة تعرض لهجمات

كتائب القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية

عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال منزل بجباليا

الغذاء والدواء توضح حول تحذير عالمي باستخدام "الحُقن البلاستيكية"

كتائب القسام : أجهزنا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر

واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يجلي 11 مصابًا من المستشفى المعمداني إلى الجنوب

وزارة التنمية: ضبط 671 متسولا خلال شهر تشرين الثاني الماضي

عاجل

كتائب القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية

الأحد، 10-12-2023 12:12 م

البلقاء التطبيقية الأولى عربياً في تصنيف الجامعات الخضراء للعام الحالي

11254_1


الوكيل الإخباري - تصدرت جامعة البلقاء التطبيقية، الجامعات العربية في تصنيف الجامعات الخضراء (UIGreenMetric_2023)، حيث حافظت على الترتيب الأول محلياً، وحققت الترتيب الأول عربياً والترتيب 52 عالمياً.

اضافة اعلان


وهنأ رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني في بيان اليوم الأحد، أسرة الجامعة من طلبة وعاملين بهذا الإنجاز الذي تلا إنجازها في تصنيف الـ (كيو أس) للاستدامة، مبينا أن هذه الإنجازات هي ثمرة الجهود في إدارة الموارد الطبيعية والممارسات التي من شأنها تقليل الأثر البيئي، والبرامج التعليمية والتوعية للطلبة وللمجتمع المحلي والبحوث العلمية في أهداف التنمية المستدامة، متمنيا العمل على تكثيف الجهود في مجال تعزيز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة.


وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الدكتور هيثم الشبلي، إن عدد الجامعات المشاركة في التصنيف لهذا العام بلغ 1180 جامعة، مقارنة بـ 1050 جامعة للعام الماضي، منها 10 جامعات أردنية، و150 جامعة عربية من 12 دولة وهي، فلسطين، والسعودية، ومصر، ولبنان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وسوريا، والمغرب، وعمان والكويت، والبحرين، بالإضافة إلى الأردن.


ويحتوي التصنيف على 6 معايير رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والنفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي.


يذكر أن تصنيف الجامعات الخضراء، يهدف إلى تحفيز الجامعات على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إقرار السياسات وتطبيق البرامج والمبادرات والمشاريع الخاصة بالمحاور الرئيسية الثلاثة للتنمية المستدامة وهي، المحور الاجتماعي، البيئي، الاقتصادي، وضمان استدامة الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه العالم ومكافحة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في ازدهار المجتمعات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-12-10 at 1.06.38 PM

الكشف عن موعد الامتحان النظري والعملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية

WhatsApp Image 2023-12-10 at 12.55.57 PM

اختتام دورة تدريبية عن تصميم شبكات الري

-1462092466

دائرة الشؤون الفلسطينية تبحث الأمور التنظيمية للمخيمات

WhatsApp Image 2023-12-10 at 12.15.54 (1)

الغذاء والدواء توضح حول تحذير عالمي باستخدام "الحُقن البلاستيكية"

9

وزارة التنمية: ضبط 671 متسولا خلال شهر تشرين الثاني الماضي

1120232920512255242238

الصفدي: إسرائيل تتحدى العالم وترتكب جرائم حرب في غزة

أخبار متعلقة
1701362653060

ندوة في "اليرموك" تستذكر الملك الباني "الحسين بن طلال ..ملكا وقائدا وإنسانا"

1701269499972

السفير العضايلة: القضية الفلسطينية وجه الحقيقة التاريخية التي لا تتغير

1700062257131

فاعليات تثمن مواقف الأردن بقيادة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

1699798269288

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

254446

نقيب المهندسين الأردنيين يدعو الى تشكيل وفد عربي لزيارة معبر رفح

image

لجان خدمات المخيمات تثمن خطاب جلالة الملك في قمة الرياض