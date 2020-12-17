مواصلة فتح الطرق والعبارات جراء السيول في الكريمة

الوكيل الاخباري -

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تواصل اليات مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة اربد وبلدية شرحبيل بن حسنة اعادة فتح مجاري الأودية وعبارات تصريف مياه الأمطار وبعض الطرق في منطقة الكريمّة اثر تسبب السيول باغلاقها .وقال رئيس مجلس محلي منطقة الكريمة عقاب العوادين لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا) ، أن الهطول الغزير للأمطار تسبب بفيضان غالبية الأودية واغلاق مسارها وإغلاق عبارات تصريف المياه نتيجة ما حملته من حجارة واتربة.وبين أن آليات مجلس الخدمات المشتركة والبلدية عملت على إعادة فتح طريق الاغوار وبعض الطرق الداخلية ، فيما تواصل اعمال كوادر البلدية إعادة فتح مجاري العبارات والأودية وبعض الطرق الداخلية .