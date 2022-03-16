مواطنو العقبة: الانتخابات مطلب وطني بهدف المشاركة في صنع القرار

الوكيل الإخباري

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- أكد مواطنون في محافظة العقبة اهمية الانتخابات للمجالس المحلية واللامركزية ودورها في الاصلاح السياسي وايجاد المشاريع التنموية من قبل اعضاء تلك المجالس لخدمة مناطقهم وتلمس احتياجاتها سواء في مجال تحسين البنية التحتية او توفير فرص العمل للباحثين من الشباب.وقالوا إن اجراء الانتخابات مطلب وطني الهدف منه مشاركة المواطن في صنع القرار وتقديم الحلول المناسبة للقضايا التي تعاني منها القطاعات التعليمية والصحية والشبابية والتجارية وغيرها.وأكد المواطن محمد الغرابلي أن انتخاب اعضاء اكفياء في المجالس المحلية واللامركزية يوفر وقتا وجهدا على صاحب القرار لتنفيذ المشاريع الرامية إلى خدمة المجتمع المحلي، فيما أشار المواطن محمود الهلاوي إلى أن خصوصية مدينة العقبة تتطلب وجود مجلس محافظة يوائم بين القرارات التي تتخذها سلطة العقبة الخاصة ومطالب المواطنين على ارض الواقع بما يخدم المشاريع التنموية التي تخص مختلف القطاعات.وقال الشيخ فرج ابو غريقانة أن المجالس البلدية خاصة في مناطق القويرة ووادي عربة ورم والديسي هي الجهة المعنية بالتنمية المحلية في تلك المناطق، لافتا إلى أن القرى والبلدات التابعة لمحافظة العقبة تحتاج الى مشاريع تستهدف تطوير التعليم والصحة والشباب، مؤكدا اهمية مجالس المحافظات في اقتراح بعض المشاريع التي يمكن تنفيذها في مناطقهم لتعود بالفائدة على المجتمع المحلي والنهوض به.وتوقعت الناشطة حلا الرياطي بأن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة في محافظة العقبة مرتفعة نظرا لانحسار اعداد المصابين بفيروس كورونا بفضل الاجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية بالعقبة بهذا الخصوص، مشيرة إلى اهمية مشاركة الجميع في الانتخابات واختيار الاكفأ لنقل معاناة المواطنين واحتياجاتهم والمشاركة في صنع القرار الذي يخدم المصلحة العامة.