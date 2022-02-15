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الثلاثاء، 15-02-2022 09:05 ص

الحكومة تستعرض خطة الترويج للانتخابات اليوم

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الوكيل الإخباري - يستعرض نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، خطة الوزارة للترويج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي ستجرى في 22 آذار المقبل، خلال مؤتمر صحفي يعقد ظهر الثلاثاء في المركز الثقافي الملكي.اضافة اعلان


وسيتحدث كريشان في العديد من المحاور المُتعلّقة بتحفيز الناخبين وفي مقدمتهم قطاعا المرأة والشباب، للمشاركة في الانتخابات، بهدف المساهمة في فرز مجالس محافظات ومجالس بلدية تكون ممثلة للمجتمعات المحلية في المحافظات ومناطق البلديات، وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في التنمية الشاملة.

ويُسلّط كريشان الضوء خلال المؤتمر الصحفي على اللقاءات الحوارية التي ستعقدها الوزارة لاحقاً مع العديد من القطاعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بغية فتح آفاق التعاون المُستقبلي مع الوزارة في مختلف مجالات وميادين الإدارة المحلية، وتطوير وتوسيع آليات العمل البلدي التنموي والخدماتي.

وبدأت الهيئة المستقلة للانتخاب في 10 شباط دراسة طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والإدارات المحلية ومجلس أمانة عمّان، للفصل فيها، وذلك بحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان لسنة 2021.

وبعد أن انتهت مرحلة الترشح وهي المرحلة قبل الأخيرة في التقويم الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات والإدارات المحلية ومجلس أمانة عمّان، يعكف مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب خلال 7 أيام من اليوم التالي (الخميس 10فبراير/ شباط) على دراسة الطلبات والفصل فيها.

 




 

 


 

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