مواطن يبلغ الشرطة عن حادثة طفل .. ثم كانت الصدمة ! - فيديو مؤلم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الأمن العام فيديو مؤلم لعائلة الطفل أمير الشوبكي الذي توفي اثر حادث دهس.



وقالت والدة أمير ان والده قام بالاتصال على 911 ليبلغ عن حادث دهس طفل ولم يكن يعرف ان الطفل هو ابنه امير لتكون "صدمة كبرى" حين شاهد طفله هو الطفل المتوفى.



وقالت مديرية الأمن العام في منشور لها:



#شاهد بالفيديو ، عائلة الطفل أمير الشوبكي - رحمه الله- يتحدثون بكلمات ملؤها الألم، خرجت من قلوبهم ، علها تحدث أثراً في قلب كل مستهتر أو غير ملتزم.



ولنتذكر ... ما زال بأيدينا أن نحمي الكثير من أطفالنا... فكن معنا، أنقذ روحاً وساهم في نشر الالتزام.

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