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الثلاثاء، 13-12-2022 09:30 ص

موجة انتقادات تجتاح مواقع التواصل بسبب حديث دكتور في محاضرة جامعية

ج


الوكيل الإخباري - اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة انتقادات وغضب بسبب مقطع صوتي انتشر أمس لدكتور يتحدث متسائلا في إحدى المحاضرات الجامعية عن طالب تغيب عن محاضرة سابقة وبرر غيابه للدكتور بأنه يعاني من حالة نفسية اكتئاب.

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ويظهر التسجيل الصوتي الذي تم تداوله أن الدكتور الجامعي يسأل عن الطالب ويصفه بالمريض النفسي الذي غاب عن المحاضرة ويطلب أن يكشف الطالب عن هويته بالوقوف أمام زملائه او انه سيقوم بالكشف عن اسمه أمام الطلبة.


وتصدر منصة تويتر اليوم الثلاثاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" حديث الدكتور بعد تداول النشطاء المقطع الصوتي للدكتور المتسائل عن الطالب الغائب في المحاضرة.


وطالب النشطاء بمحاسبة الدكتور بعد أن تم توثيق كلامه في مقطع صوتي من قبل الطلبة من داخل المحاضرة .


وفتحت الجامعة تحقيقا بشكوى طالب يدعي فيها أن عميد الكلية وصفه بالمريض النفسي في كلية الطب.


 




 

 


 

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