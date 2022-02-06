موجة كورونا الرابعة تسجّل ارتفاعاً لافتاً في أسرّة العناية الحثيثة مع وجود أكثر من 137 ألف حالة نشطة

الوكيل الاخباري - شهدت المستشفيات التي تستقبل مصابي فيروس كورونا بإقليمي الشمال والوسط ارتفاعاً لافتاً في إشغال أسرّة العناية الحثيثة مع دخول الموجة الرابعة من كورونا في الأردن.

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وبين الإيجاز الحكومي الأخير الذي صدر عصر الأحد ارتفاع نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في إقليم الشمال لتصل إلى 37%، والذي رمزت له وزارة الصحة باللون البرتقالي، فيما بلغت إشغال أسرّة العناية الحثيثة في إقليم الوسط 45%، أي أنها اقتربت من النصف.

في حين بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 23%، وإشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 18%، وفي إقليم الوسط بلغت نسبة إشغال أسرة العزل 30%، وأجهزة التنفس الاصطناعي 19%.

أما في إقليم الجنوب فيبدو أن الوضع الصحي في المستشفيات أكثر ارتياحاً، حيث بلغت نسبة أسرّة العزل في المستشفيات العاملة في إقليم الجنوب 17%، وأسرّة العناية الحثيثة 14%، فيما بلغت إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 14%.

وبين الإيجاز أن الحالات النشطة المسجلة في الأردن بلغ 137078 حالة.

يذكر أن وزارة الصحة شددت على ضرورة تلقي المطاعيم، مشيرة أن المطاعيم ساهمت بشكل كبير في التقليل من حالات الادخال للمستشفيات.

وأظهر الايجاز الحكومي أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 4.611.377 شخصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 4.269.410 أشخاص.