الأربعاء 24-08-2022
الوكيل الاخباري

الامن : ضبط شاحنة تسير عكس اتجاه السير

تربية الطيبة والوسطية تناقش تطبيق البرنامج العلاجي لدعم تعلم الطلبة

مدير الدفاع المدني: ننجز معاملات المستثمرين خلال يومي عمل

السلطة الفلسطينية تتطلع للحصول من الأردن على نحو 20% من حاجة الضفة الغربية من الكهرباء

العثور على مواطن متوفياً داخل مركبته في اربد

الخدمة المدنية ينفذ سلسلة ورشات توعوية حول التخصصات الجامعية المطلوبة

موعد تحديد المدارس الأقل حظاً المشمولة بالمكرمة الملكية

الاحتلال يمنع طراد الفايز من دخول الأراضي الفلسطينية

بحث تعزيز التعاون بين مركز البحوث والمهندسين الزراعيين

الجمارك توقع اتفاقية الربط الإلكتروني مع شركة الأسواق الحرة

الأربعاء، 24-08-2022 07:09 م

موعد تحديد المدارس الأقل حظاً المشمولة بالمكرمة الملكية

b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي


الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إنه سيتم تحديد المدارس الأقل حظاً والمشمولة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة الخميس.

وأوضح في تصريحات صحفية أنه على الطلبة المشمولة مدارسهم بهذه المكرمة أن يتقدموا بطلبات قبول موحد قبل 30 آب الحالي، مشيرا إلى أن الطلبة المشمولة مدارسهم بمكرمة الأقل حظاً عليهم بعد تعبئة طلب القبول الموحد تعبئة طلب جديد من خلال رابط سيعلن عنه لاحقا من خلال وحدة القبول الموحد.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820222395241123991347

الامن : ضبط شاحنة تسير عكس اتجاه السير

وزارة التربية والتعليم

تربية الطيبة والوسطية تناقش تطبيق البرنامج العلاجي لدعم تعلم الطلبة

w

مدير الدفاع المدني: ننجز معاملات المستثمرين خلال يومي عمل

e

السلطة الفلسطينية تتطلع للحصول من الأردن على نحو 20% من حاجة الضفة الغربية من الكهرباء

820222320654455918538

العثور على مواطن متوفياً داخل مركبته في اربد

8202224161115698752854

الخدمة المدنية ينفذ سلسلة ورشات توعوية حول التخصصات الجامعية المطلوبة

أخبار متعلقة
820221105534464681724

حماية الطبيعة تنفذ مشروعا تشاركيا لعزل شبكات الكهرباء بمنطقة الأكيدر

w

برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي بين الأردن وفلسطين

وزارة التربية والتعليم

التربية توعز بإنشاء أبنية مدرسية جديدة في الكرك والقصر

مدرسة

التربية تعلن موعد دوام المدارس

7202230141326687450355

موعد جديد لاعلان نتائج التوجيهي وبشرى سارة للطلبة

7202223231635912836523

اتفاقية تعاون بين بلدية عجلون الكبرى والجمعية العلمية الملكية