موعد تحديد المدارس الأقل حظاً المشمولة بالمكرمة الملكية

الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب إنه سيتم تحديد المدارس الأقل حظاً والمشمولة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية والمدارس ذات الظروف الخاصة الخميس.



وأوضح في تصريحات صحفية أنه على الطلبة المشمولة مدارسهم بهذه المكرمة أن يتقدموا بطلبات قبول موحد قبل 30 آب الحالي، مشيرا إلى أن الطلبة المشمولة مدارسهم بمكرمة الأقل حظاً عليهم بعد تعبئة طلب القبول الموحد تعبئة طلب جديد من خلال رابط سيعلن عنه لاحقا من خلال وحدة القبول الموحد.

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